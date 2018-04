Shining Resonance Refrain: gli eroi si presentano in un nuovo trailer ufficiale

L’isola di Alfheim è sotto attacco dall’Impero di Lombardia, ed è compito di Yuma Ilvern, il ragazzo con l’anima del Drago Splendente, e dei suoi alleati, contrattaccare! Preparati a scendere in battaglia quando Shining Resonance Refrain verrà lanciato su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam il 10 Luglio!

Per una breve introduzione degli eroi giocabili in Shining Resonance Refrain, guarda il nostro nuovo Heroes Trailer al link di seguito. Ulteriori informazioni sul mondo di Shining Resonance Refrain sono disponibili sul sito ufficiale aggiornato.

Innanzitutto, c'è Kirika Towa Alma, la Diva della Natura. Usa il suo arco per infliggere danni a distanza mentre sostiene i suoi alleati con la magia curativa. Sonia Blanche, la Principessa dei Fulmini, è fiera ed elegante, attraversa il campo di battaglia con la sua spada e il suo scudo, infliggendo danni a singoli bersagli in veloci raffiche. Agnum Bulletheart, il Pyromaestro, è sempre al centro dell'attenzione, ed infligge enormi danni a grandi gruppi di nemici tramite l’esplosiva magia del fuoco. A rinfrescare le cose dopo l’apparizione di Agnum, c’è Lestin Sera Alma, la Sentinella dei Ghiacci. Utilizza la magia del ghiaccio per rallentare i nemici prima di scagliarli addosso la sua fidata alabarda. La raffinata Rinna porta un po' di brio alla festa con il suo atteggiamento spensierato. Infligge gravi danni dalle linee di fondo con potenti abilità magiche. Infine, c’è Yuma. Armato dal potere del Drago Splendente, combatte con una ferocità simile a un drago per proteggere i suoi amici.