Shining Resonance Refrain: video gameplay e tanti dettagli sulla remaster del JRPG di SEGA

ha annunciato nella giornata di ieri, versione rimasterizzata del JRPG uscito originariamente in Giappone nel 2013 su PlayStation 3. Il titolo è atteso al lancio durante l'estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il publisher ha ora rivelato numerosi dettagli del rifacimento del suo JRPG. Innanzitutto, è stato confermato che la remastered non includerà alcun tipo di censura nella sua versione occidentale. Una notizia non del tutto scontata, considerando il "suggestivo" design del gioco, curato da Tony Taka.

SEGA ha anche dichiarato di star prendendo in considerazione il lancio di una demo del gioco, e di avere intenzione di rilasciare la versione definitiva in contemporanea su tutte le piattaforme.

Per quanto riguarda l'ottimizzazione dell'edizione Switch, è stato confermato che il gioco girerà in 1080p di risoluzione, mentre per quanto riguarda il frame-rate non ci sono ancora informazioni definitive.

In cima alla notizia potete dare uno sguardo ad un primo video gameplay della remaster, mostrato durante un livestream tenuto da SEGA (il gameplay parte a 1:05:00 circa). Shining Resonance Refrain uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch durante l'estate.