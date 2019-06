Shinji Mikami conferma la sua presenza all'E3 2019: annuncerà The Evil Within 3?

Dopo aver preannunciato di dover compiere un viaggio d'affari a Los Angeles, Shinji Mikami alimenta le speranze dei suoi fan legate all'annuncio di un nuovo videogioco da lui diretto con un nuovo indizio lanciato, ancora una volta, attraverso i suoi canali social principali.

L'autore giapponese che ha contribuito a dare forma alla serie survival horror di Resident Evil, oltreché all'indimenticabile epopea action thrilling di Dino Crisis, riferisce di aver "concluso il suo primo giorno di prove", alludendo così a una sua presenza sul palco di una delle conferenze che si terranno nel corso dell'E3 2019.

I recenti trascorsi del maestro Mikami inducono più di un appassionato a credere che dietro a questo nuovo progetto si celi il terzo atto della saga a tinte oscure di The Evil Within, accolta positivamente dalla critica e riuscita nel tempo a ritagliarsi un proprio spazio nell'affollato panorama delle avventure horror intrise di elementi sparatutto.

Mentre attendiamo di scoprire quali sorprese avrà mai in serbo per noi Shinji Mikami durante l'E3 losangelino, su queste pagine potete ripercorrere le ultime gesta del detective Sebastian Castellanos nella nostra recensione di The Evil Within 2.