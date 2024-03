Shinji Mikami ha fondato un nuovo studio chiamato Kamuy, primo gioco ancora da annunciare

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Shadows of the Damned Hella Remastered, Shinji Mikami ha fondato un nuovo studio chiamato Kamuy, dopo aver lasciato Tango Gameworks nei primi mesi del 2023.

La breve biografia sul sito del gioco descrive Mikami come l'autore di Resident Evil e The Evil Within e ribadisce il suo contributo nel rendere popolare il genere dei survival horror. Nel 2010 fonda Tango K.K. studio che sarebbe poi diventato Tango Gameworks dopo l'acquisizione da parte di ZeniMax Media.

Dopo aver prodotto The Evil Within, The Evil Within 2 e lavorato come produttore esecutivo per Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush, Shinji Mikami ha lasciato Tango Gameworks e si legge "ha fondato la compagnia Kamuy Inc." Da notare come Mikami non abbia mai annunciato la fondazione di un nuovo studio e dunque il sito di Shadows of the Damned Hella Remastered potrebbe aver anticipato una prossima comunicazione ufficiale. Secondo l'archivio delle aziende giapponesi SalesNow, una compagnia chiamata Kamuy è stata fondata a Tokyo il 5 ottobre 2023.

Attualmente Mikami non ha annunciato progetti per il futuro e quindi non ci resta che attendere di saperne di più, certo ci sono ben pochi dubbi riguardo la fondazione del nuovo studio Kamuy, speriamo di scoprire presto cosa bolle in pentola.