Shinji Mikami lascia Tango Gameworks, lo studio di The Evil Within e Hi-Fi Rush

Secondo quanto riportato da True Achievements, Shinji Mikami starebbe per lasciare Tango Gameworks, lo studio da lui stesso fondato nel 2010 e acquisito l'anno successivo da Zenimax e ora di proprietà di Microsoft.

La notizia non è ancora ufficiale ma è stata data ai dipendenti del team con una email inviata dal Senior Vice President di Bethesda. Il messaggio è stato letto e verificato da True Achievements e sembra assolutamente lecito e reale.

"Vi scrivo per dirvi che il responsabile dello studio, Shinji Mikami, ha deciso di lasciare la compagnia da lui fondata nei prossimi mesi". Mikami San è stato il responsabile creativo di Tango Gameworks dal 2010 ed ha lavorato su progetti come Evil Within, Ghostwire Tokyo e non ultimi Hi-Fi Rush, contribuendo anche a fare da mentore ad una nuova generazione di artisti e sviluppatori."

Tango Gameworks continuerà ad operare regolarmente garantendo il pieno supporto ad Hi-Fi Rush e sviluppando nuovi videogiochi insieme a Bethesda. Dopo aver contribuito alla nascita e al successo di Resident Evil, Mikami ha lasciato Capcom alla fine degli anni 2000 per fondare il suo studio, poi venuto a Zenimax. Il primo gioco di Tango Gameworks è stato The Evil Within nel 2014, il gioco ha avuto un sequel nel 2017, in seguito Mikami si è dedicato a Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush. Non è chiaro quale sarà il futuro professionale di Shinji Mikami dopo il suo addio a Tango.