Shinji Mikami: il papà di Resident Evil è pronto a tornare a sviluppare giochi

Con un breve post su X/Twitter, Shinji Mikami, noto per aver dato vita alla serie di Resident Evil e non solo, ha annunciato di essere pronto a tornare a sviluppare videogiochi.

Lo scorso febbraio, Mikami si è separato da Tango Gameworks, lo studio dietro The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush che lui stesso aveva fondato nel 2010 prima che venisse acquisito da Bethesda e confluisse successivamente negli Xbox Game Studios di Microsoft. Sembra che l'accordo di non concorrenza - che per un periodo ha impedito a Mikami di lavorare attivamente nel settore videoludico - sia ormai concluso, e che il game designer nipponico sia pronto a tornare in scena. "Ora che ho rotto l'accordo di non concorrenza, immagino che dovrei mettermi al lavoro", è lo stringato messaggio con cui Mikami annuncia di voler tornare a sviluppare.

Mikami è meglio conosciuto per il suo periodo passato presso Capcom, dove ha diretto il primo Resident Evil, il remake per GameCube del 2002 e Resident Evil 4. Ha inoltre diretto Vanquish per PlatinumGames e prodotto Shadows of the Damned per Grasshopper Manufacture. Nel 2020, Mikami ha dichiarato di voler dirigere un altro progetto di videogioco prima di ritirarsi (nel caso di Hi-Fi Rush ha svolto il ruolo di produttore), specificando le idee per un nuovo gioco non gli mancano di certo e che non erano limitate al genere horror. Se siete curiosi di scoprire di più sulla storia del director giapponese e di quello che potrebbe regalarci nel prossimo futuro, vi raccomandiamo di recuperare la nostra intervista esclusiva a Shinji Mikami.

In questo periodo di pausa, Mikami ha trovato anche il tempo di giocare ed apprezzare Ghost of Tsushima di Sucker Punch.