Shinji Mikami in 'viaggio d'affari' verso l'E3 2019: novità per The Evil Within?

Ci troviamo ormai a ridosso dell'inizio dell'E3 2019 e l'attenzione della community videludica su possibili novità in arrivo è decisamente al vertice. E così, agli utenti di ResetEra non sfugge un interessante Tweet da parte di Shinji Mikami.

Autore e sviluppatore estremamente noto all'interno dell'industria videoludica, nel corso della sua carriera ha lavorato a diversi celebri franchise, tra cui possiamo, tra gli altri, annoverare Resident Evil e Dino Crisis. Tra le produzioni più recenti di Mikami figurano invece The Evil Within ed il suo seguito, The Evil Within 2. Non sorprende dunque che un recente cinguettio dell'autore abbia immediatamente scatenato l'attenzione del pubblico.

Come segnalato dagli utenti ResetEra, infatti, tramite il proprio account Twitter, Shinji Mikami ha annunciato di avere in programma un "viaggio d'affari" in direzione di nientemeno che l'E3 2019. Come potete verificare sul social network, l'annuncio ha immediatamente scatenato le aspettative dei fan, che nei commenti hanno espresso speranze nei confronti di un possibile annuncio di The Evil Within 3. Ovviamente, al momento, non è disponibile alcun tipo d'informazione ufficiale sui progetti di Mikami e per sapere se qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola bisognerà attendere che la fiera di Los Angeles prenda il via.



Per ingannare l'attesa, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un focus sugli annunci più attesi dell'E3 2019, a cura di Antonio Izzo, mentre il nostro Francesco Fossetti si è dilettato nella stesura di uno speciale dedicato a aspettative e nostalgie legate alla fiera losangelina.