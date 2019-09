Shinsekai Into the Depths di Capcom è disponibile su Apple Arcade

Con il debutto di Apple Arcade su iPhone ha fatto la sua comparsa nel catalogo anche Shinsekai Into the Depths, avventura sottomarina di Capcom ora disponibile per tutti gli abbonati al neonato servizio.

Shinsekai Into the Depths (inizialmente scambiato per Deep Down) è un'avventura ambientata tra le profondità dell'oceano che porterà il giocatore a scontrarsi con gigantesche creature capaci di mettere a dura prova anche i sommozzatori più esperti.

Con Shinsekai Into the Depths Capcom propone un titolo "mordi e fuggi" adatto a essere fruito in mobilità ma non per questo meno impegnativo, una produzione AA da console ora disponibile su smartphone iPhone. La casa di Osaka parla di un gioco capace di "dimostrare le capacità artistiche e tecniche di Capcom in ambito mobile e non solo", un vero e proprio showcase delle potenzialità del nuovo engine mobile sviluppato dall'azienda che ha dato i natali a serie com Resident Evil e Devil May Cry.

Il gioco non è in vendita su App Store ma accessibile solamente agli abbonati al servizio Apple Arcade insieme ad altri 100 titoli (tra cui LEGO Brawls, Rayman Mini, The Pathless e Hot Lava), il primo mese è gratis, trascorso il periodo di prova l'abbonamento costa 4,99 euro al mese.