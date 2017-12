Shiny per PlayStation 4 arriverà in Italia il primo marzo 2018

ha annunciato che la versione retail disarà disponibile in Italia dall'1 marzo 2018 per PlayStation 4, distribuita da

Shiny è un platform fantascientifico, non violento e adatto a tutti, sviluppato da Garage 227.

In Shiny, i giocatori vestono i panni del robot Kramer 227, che deve trovare il modo di raccogliere energia e salvare i suoi amici robotici prima che il pianeta Aurora si schianti sul proprio sole. Durante la sua missione, Kramer dovrà esplorare il pianeta e superare difficili ostacoli, il tutto tentando di conservare la sua limitata energia vitale per alimentare se stesso e i suoi amici, mettendoli in salvo.