Shinya Takahashi allude alla console che verrà dopo Nintendo Switch

Nintendo Switch è sulla cresta dell'onda. Le vendite vanno a gonfie vele, e non è da meno il software: Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ad esempio, hanno vinto due premi a testa ai recenti BAFTA Game Awards.

A quanto pare, Nintendo non si è seduta sugli allori e ha già cominciato a pensare al prossimo hardware. Lo ha dichiarato il General Manager Shinya Takahashi nel corso di un'intervista concessa alla BBC (e riportata da IGN USA), in occasione dell'evento di premiazione: "Nintendo lavora continuamente sull'hardware e stiamo effettuando attività di ricerca e sviluppo, per cui potreste vedere un nuovo sistema in futuro".

Che una casa come Nintendo lavori costantemente allo sviluppo dell'hardware, a conti fatti, è più che normale. In questo caso, tuttavia, abbiamo avuto la conferma ufficiale da uno degli esecutivi chiave della grande N, che a quanto pare sta già apertamente pensando ad una nuova console.

Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi alludeva al successore di Nintendo Switch, oppure a una nuova portatile in grado di sostituire il Nintendo 3DS, che ormai ha diversi annetti sulle spalle? Nella giornata di ieri, intanto, abbiamo portato alla vostra attenzione un nuovo brevetto depositato da Nintendo, che consente a due schermi touch di comunicare tra loro: chissà se ha qualcosa a che fare con la prossima console...