Mai Shiranui in un cosplay: la bella guerriera di King of Fighters nelle foto di Fabibi

Il Tokyo Game Show è stato una vetrina per svariati titoli, tra cui King of Fighters 15. La saga di picchiaduro è pronta al ritorno con il prossimo videogioco dove torneranno i combattenti storici, alcuni dei quali sono diventati un vero e proprio volto dell'industria.

Infatti non si può pensare a King of Fighters o ai picchiaduro senza pensare anche a Mai Shiranui, la combattente che già si è mostrata in un trailer in vista della prossima iterazione della saga. La guerriera è una delle donne più forti in circolazione e per giocarla bisognerà attendere nel 2022. Ciò non ferma però le fan dall'interpretarla in vari modi, come dimostrano i tanti cosplay a lei dedicati sui social. Infatti Mai Shiranui è un personaggio molto popolare per un grande mix di fattori.

Negli ultimi giorni vi abbiamo presentato l'interpretazione di Alina Becker, con una Mai sempre splendida. C'è stata però anche un'altra cosplayer, la cilena Fabibi, che ha deciso di portare al pubblico con svariati post, disponibili tutti in basso, il suo cosplay di Mai Shiranui col classico vestito rosso e ventagli. Con i quattro post caricati su Instagram, sono oltre 100.000 i like raccolti da Fabibi, testimoniando che il personaggio ha un certo seguito.