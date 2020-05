Shirley Curry, Nonna Skyrim rallenta con YouTube per problemi di salute

Shirley Curry (conosciuta come Nonna Skyrim) è una simpatica signora di 84 anni attiva giocatrice di The Elder Scrolls V Skyrim, divenuta nota grazie ai gameplay postati quotidianamente su YouTube. Shirley è ora costretta a rallentare la sua attività per problemi di salute dovuti in parte anche ai numerosi commenti negativi ricevuti in questi anni.

In un video, la tenera Shirley ha spiegato come si veda costretta a ridurre il numero di video passando da una pubblicazione quotidiana ad una schedule dai ritmi più leggeri. I motivi sono purtroppo legati alla salute, come ammesso dalla stessa Nonna Skyrim in un video blog nel quale spiega come la sua pressione sia troppo alta a causa dell'elevato livello di stress e dell'incapacità di tenere quest'ultimo sotto controllo.

Shirley ammette come molti commenti ricevuti in questi anni le abbiano causato problemi per quanto riguarda lo stress, tra i tanti complimenti c'è anche chi ha criticato Shirley per le sue scarse abilità e per una certa tendenza a ripetere sempre le stesse azioni e visitare con regolarità gli stessi luoghi nel gioco. Nonna Skyrim ha risposto a tono agli haters, affermando di giocare a Skyrim da molti anni e di aver imparato a padroneggiare l'HUD e le meccaniche, dunque non ha bisogno che qualcuno le ricordi continuamente cosa fare e come giocare, riprendendola per i suoi errori.

Per salvaguardare la sua salute Shirley si prenderà due settimane di pausa da YouTube e in seguito pubblicherà video con minor frequenza. Inoltre cancellerà tutti i commenti negativi e non risponderà più agli haters, filtrando i commenti ritenuti offensivi o espressi in maniera ben poco educata.

Non temete perchè Shirley non smetterà di giocare e anzi non vede l'ora di vedere la mod Nonna Skyrim, in sviluppo come tributo da parte della community. Lo sapevate? Shirley Curry potrebbe apparire in The Elder Scrolls 6, nei mesi scorsi è nata una petizione per chiedere a Bethesda di inserire la simpatica ottantenne le gioco.