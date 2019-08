Shogun II: Fall of the Samurai entra nella famiglia Total War Saga

Creative Assembly è lieta di annunciare che Total War Shogun II: Fall of the Samurai è diventato parte della famiglia di Total War Saga. Il titolo del gioco è stato modificato in A Total War Saga: Fall of the Samurai, e i possessori riceveranno in regalo tutti i DLC faction pack pubblicati finora.

L'annuncio è arrivato con il comunicato stampa che riportiamo di seguito:

Fall of the Samurai ha sempre avuto le caratteristiche perfette, in termini di dimensioni e scopo, per essere a tutti gli effetti un titolo della serie Saga secondo Creative Assembly. Questi giochi prendono la strategia su ampia scala e le battaglie in tempo reale tipiche della serie Total War, e le inseriscono in cornici storiche particolari, che raccontano momenti precisi e intensi, permettendo ai giocatori di vivere e determinare eventi cruciali per il futuro di intere nazioni durante periodi di equilibrio precario.

Fall of the Samurai racconta il drammatico scontro fra la tradizionale cultura dei samurai e il potere esplosivo delle armi moderne, e include tutti i DLC faction pack. Ambientato 400 anni dopo gli eventi di Total War: Sogun 2, il compito del giocatore è quello di guidare l'antico Giappone nell'era moderna, mentre l'arrivo di America, Gran Bretagna e Francia scatena una feroce guerra civile che determinerà il futuro della nazione.

Per celebrare l'annuncio, A Total War Saga: Fall of the Samurai è attualmente acquistabile su Steam con uno sconto del 75%.