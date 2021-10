Shoji Meguro, compositore della serie Persona e Shin Megami Tensei, ha lasciato Atlus

Il leggendario musicista Shoji Meguro ha annunciato di aver interrotto la sua lunghissima collaborazione con il publisher Atlus. Il celebre compositore della colonna sonora della serie Persona continuerà tuttavia a lavorare nell'industria dei videogiochi.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'account Twitter ufficiale del compositore: Shoji Meguro ha dichiarato di aver lasciato Atlus già dallo scorso settembre, per dedicarsi allo sviluppo di giochi indipendenti e alla composizione da freelance. Il musicista lavora già da cinque anni allo sviluppo di titoli indie ed è entrato a far parte del team di Kodansha Game Creators Lab come indipendente. Nonostante la partenza Meguro ha rassicurato i fan: "Continuerò a mantenere buoni rapporti con Atlus" e ancora "Spero che chi tra di voi si è preoccupato per l'annuncio improvviso ne sia sollevato". A quanto parte infatti i rapporti con il publisher giapponese continueranno, seppure in forma diversa.

Shoji Meguro ha lavorato in Atlus sin dal lontano 1995 contribuendo alla composizione di molti titoli e lavorando come compositore principale alla serie Persona e Shin Megami Tensei. Resta da capire chi si occuperà della colonna sonora dell'eventuale e attesissimo Persona 6.