Lo shooter di Devolver My Friend Pedro sta per arrivare anche su PS4?

Pistole, proiettili, distruzione, banane: il tutto in arrivo anche su PlayStation 4. No, non siamo impazziti, semplicemente vi riportiamo una notizia interessante per quanto riguarda il bizzarro sparatutto di Devolver Digital, ossia My Friend Pedro, che potrebbe essere in arrivo anche sulla console Sony.

La Pan European Game Information board, ossia il famigerato PEGI, ha infatti appena valutato il gioco sviluppato da DeadToast Entertainment, per PlayStation 4, il che sta a significare un probabilissimo arrivo del gioco su PS4, dopo essere uscito già su Nintendo Switch e PC a Giugno 2019, e su Xbox One a Dicembre 2019.

Si tratta di un gioco divertente e frenetico, in cui il protagonista dovrà fondamentalmete sparare e distruggere qualsiasi cosa si muova, dopo aver stretto amicizia con una banana senziente. Una premessa piuttosto folle, per un titolo... beh, altrettanto folle, che sulle prime potrà ricordare Hotline Miami, ma che è in realtà valido e originale di per sé.

Ottimo l'utilizzo del bullet time ad esempio, e nonostante un sensibile calo di ritmo, si tratta di un gioco che può valere la pena provare se ancora non l'avete fatto. Soprattutto se vi piacciono le banane.

Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra recensione di My Friend Pedro, che trovate sul nostro sito insieme alla video recensione di My Friend Pedro.