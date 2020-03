Lo shooter multiplayer Rogue Company si mostra nel primo video gameplay

I vertici di Hi-Rez Studios pubblicano il primissimo video di gioco di Rogue Company, lo shooter multiplayer per PC e console annunciato da First Watch Games alla fine dello scorso anno e destinato ad approdare a fine 2020 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

In Rogue Company dovremo assumere il controllo dell'omonima organizzazione top-secret di mercenari d'élite per tuffarci nei teatri di battaglia più infuocati del pianeta e tentare di rovesciare le sorti di ogni conflitto con l'ausilio di vasto arsenale militare. La natura PvP del progetto sarà rafforzata dalla presenza di un'ampia rosa di personaggi tra cui scegliere, ciascuno caratterizzato da un suo equipaggiamento e da abilità studiate per "interagire dinamicamente" con quelle degli altri giocatori.

A detta dei suoi autori, Rogue Company supporterà sin dal lancio il Cross-Play tra tutte le piattaforme, favorendo un sistema di progressione unificato che consentirà agli appassionati di proseguire l'avventura e acquisire esperienza nei panni del proprio mercenario preferito "saltando" da una piattaforma all'altra in maniera naturale e senza alcuna limitazione di sorta.

Date perciò un'occhiata al video gameplay di Rogue Company datoci in pasto da Hi-Rez Studios e diteci che cosa ne pensate di questo sparatutto multiplayer votato al PvP in arena che arriverà nei prossimi mesi su PC e console.