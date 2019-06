Oculus Connect 6 a settembre, verrà mostrato il titolo VR di Respawn

Facebook e il team di Oculus hanno annunciato che Oculus Connect 6, l’evento che riunisce sviluppatori, creatori di contenuti ed esperti di marketing con l'obiettivo di analizzare i progressi tecnologici e del futuro della realtà virtuale, si svolgerà il 25 e 26 settembre al McEnery Convention Center di San Jose, in California.

Il 2019 è stato un anno importante per Oculus, dal momento che ha visto il debutto dei nuovi visori Quest e Rift S. Il primo fa della libertà di movimento e della facilità di utilizzo i suoi cavalli di battaglia, non avendo bisogno di fili e di un PC per poter funzionare. Il secondo, dal canto suo, è l'erede di Rift, perfezionato in molti aspetti e ancora più potente, come potete leggere nella recensione di Oculus Rift S a cura del nostro Giuseppe Arace.

È stato confermato, inoltre, che all'Oculus Connect 6 vedremo finalmente in azione lo gioco VR di Respawn Entertainment, annunciato per la prima volta due anni fa nel corso della quarta edizione dell'evento. Il titolo è descritto come "un'esperienza di combattimento in prima persona in VR". Durante Oculus Connect 6 verrà mostrato un hands-on e saranno svelate maggiori informazioni sul progetto che, come già spiegato in passato, non ha nulla a che vedere né con la serie Titanfall, né con Star Wars Jedi: Fallen Order.