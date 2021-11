A Short Hike ha una data di lancio su PS4 e Xbox One: l'acclamato Indie arriva prestissimo

Dopo l'acclamato debutto in esclusiva Nintendo Swith, ora l'ottimo A Short Hike arriva anche su PlayStation 4 e Xbox One, giusto in tempo per celebrare l'autunno con una produzione rilassante.

Firmato dal game director canadese Adam Robinson-Yu, il titolo è infatti pronto per varcare i confini della console ibrida di Kyoto, per approdare anche sugli hardware di casa Sony e Microsoft. Riconosciuta come una piccola gemma videoludica indipendente da critica e pubblico, A Short Hike ha finalmente una nuova data di lancio, svelata dal trailer che trovate direttamente in apertura a questa news. Il titolo Indie potrà dunque essere acquistato su PlayStation Store e Xbox Store tra pochissimo, a partire dal prossimo martedì 16 novembre.

La versione PlayStation 4 e Xbox One di A Short Hike potrà ovviamente essere fruita anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alle funzioni di retrocompatibilità delle due console. L'Indie canadese consente ai giocatori di esplorare in libertà un suggestivo ambiente naturale, per un'esperienza che il nostro Marco Mottura descrive come un connubio tra "un minuscolo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Animal Crossing". Per tutti i dettagli sull'Indie, potete consultare la ricca recensione di A Short Hike disponibile sulle pagine di Everyeye.