A Short Hike ora su Nintendo Switch. Avventura ed esplorazione nel trailer di lancio

Diverse le nuove produzioni indipendenti giunte nel catalogo di Nintendo Switch nel corso del mese di agosto. Tra queste, troviamo anche A Short Hike, avventura videoludica che conduce alla scoperta di un'isola avvolta dalla natura.

Nei panni di provetti escursionisti, potremo attraversare l'atollo in un viaggio in direzione della cima della vetta che domina il panorama. Potremo seguire i sentieri già tracciati oppure dirigere i nostri passi verso direzioni ancora inesplorate, alla ricerca di tesori naturalistici nascosti. La fretta non sarà consigliera del giocatore che si cimenta in A Short Hike: prima di raggiungere il punto più alto dell'isola, sarà possibile soffermarsi in riva a un lago, concedersi un tuffo oppure dedicarsi alla pesca.



Raccogliendo tesori nascosti si potranno raggiungere nuove vette, mentre per godere della bellezza del mondo di gioco, sarà possibile planare su rigogliose foreste o calarsi dalle cime delle montagne. L'isola ad ogni modo non è disabitata e durante il nostro viaggio capiterà di imbattersi in altri escursionisti, coi quali potremo collaborare. Ad accompagnare l'esplorazione in A Short Hike, troviamo una colonna sonora composta da Mark Sparling.



Già presente nel catalogo Nintendo eShop, A Short Hike si presenta nel trailer di lancio, che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news.