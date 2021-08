A Short Hike: il paradiso pixellato arriva anche su PS4 e PS5 in autunno

Adam Robinson-Yu, sviluppatore del team Whippoorwill, ha approfittato dell'evento PlayStation Indies per annunciare che A SHort Hike, già disponibile su PC e Nintendo Switch, arriverà anche su PS4 e PS5 nel corso dell'autunno di quest'anno.

Per chi non lo conoscesse, A Short Hike è un formidabile gioco d'esplorazione nel quale siete chiamati a guidare un uccello chiamato Claire fino alla vetta di una montagna, esplorandola liberamente e aiutando gli altri personaggi lungo il cammino. Il piccolo mondo aperto restituisce un forte senso di libertà d incentiva l'esplorazione, premiando inoltre la curiosità dei videogiocatori. Sui sentieri secondari sono infatti presenti una varietà di mini-giochi perfetti per prendersi una pausa dal viaggio: si spazia dalla pesca alla nautica, fino ad arrivare ad una sorta di pallavolo.

Dal momento che A Short Hike è stato sviluppato quasi interamente dal solo Adam Robinson-Yu, è caratterizzato da uno stile grafico semplice, ma non per questo poco affascinante. La direzione artistica è stata definita dalla volontà di creare un bellissimo e leggibile mondo 3D utilizzando il minor numero di pixel possibile. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di A Short Hike, in cima trovate invece il trailer dell'annuncio per le piattaforme PlayStation.