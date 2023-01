Shoulders of Giants: la frizzante avventura roguelike combatte in video su PC e Xbox

Gli sviluppatori indipendenti di Moving Piece Interactive si preparano al lancio imminente di Shoulders of Giants confezionando un video che ci immerge nelle frizzanti atmosfere di questo action adventure intriso di elementi roguelike.

Il titolo proietta gli appassionati del genere in una galassia tanto bizzarra da trasformare un goffo robot armato di spada e una rana spaziale nei protagonisti di una battaglia combattuta contro le forze dell'Entropia.

Il nostro compito sarà perciò quello di evitare la catastrofe esplorando i pianeti già colpiti dalle forze del caos e riuscire, così facendo, a superare questa crisi galattica (per rimanere in tema di bizzarre battaglie cosmiche, qui trovate la nostra recensione di High on Life). Sotto il profilo del gameplay spicciolo, il nuovo roguelike di Moving Piece Interactive sfrutta a proprio vantaggio l'insolito plot narrativo per plasmare un'esperienza piena di colpi di scena in un tripudio di esplosioni.

Nel corso dell'avventura sarà inoltre possibile reclutare nuovi soldati alieni, per poi partire all'assalto delle roccaforti nemiche utilizzando le abilità specifiche dei proprio compagni di squadra. L'intera campagna principale può essere perciò affrontata in singolo o in cooperativa online, fino a un massimo di quattro giocatori per lobby.

Il lancio di Shoulders of Giants è previsto per il 26 gennaio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto, ma prima vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay e delle ultime immagini condivise dalla software house indie.