Shovel Knight 2: gli sviluppatori stanno pensando da tempo al possibile sequel

La settimana di Yacht Club Games si è rivelata abbastanza intensa, con la presentazione dei nuovi progetti in arrivo. Il publisher di Shovel Knight ha infatti svelato i nuovi giochi legati al famoso franchise, aprendo le porte anche ad un seguito diretto.

Yacht Club Games ha infatti parlato di ben due progetti collegati al famoso platform, tra cui un puzzle game dal titolo Shovel Knight: Pocket Dungeon ed il già annuciato Shovel Knight: DIG sviluppato da Nitrome. Durante un'intervista concessa da Sandy Gordon al PAX East sono poi emersi alcuni dettagli sui programmi futuri dello studio. Gordon ha infatti affermato che mentre lo sviluppo di Shovel Knight: Treasure Trove e "dell'intera saga è ormai completo, questo non segna la fine del franchise". Lo sviluppatore ha infatti confermato che insieme allo sviluppo dei progetti paralleli come Dungeon e DIG, lo studio "spera che ci sia molto altro in programma per Shovel Knight". In particolare, per quanto riguarda Shovel Knight 2, gli sviluppatori starebbero "assolutamente" considerando un sequel, che "sicuramente ad un certo punto verrà fatto: è una cosa di cui parliamo da molto tempo".

Lo stesso Gordon ha poi parlato dell'interesse verso la next-gen, anche se al momento ha preferito non fornire ulteriori progetti. Insomma il futuro di Shovel Knight appare più vivo che mai.