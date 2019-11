Shovel Knight: ecco le date d'uscita di Treasure Trove e King of Cards

Cavalieri, prendete la vostra pala e gioite! Yacht Club Games ha finalmente svelato le date d'uscita dei diversi progetti legati a Shovel Knight, apprezzato platform-adventure game in stile retrò che sta finalmente per tornare sulle nostre console.

Quella da segnare sul calendario è la data del 10 Dicembre, quando usciranno Shovel Knight King of Cards e Shovel Knight Showdown. Come ricorderete, il primo è la nuova campagna del gioco, che vedrà alcune novità di gameplay, nuove armi e nuove abilità da scoprire. Il secondo è invece un fighting game multiplayer nel quale si scontreranno i vari personaggi della serie. Per approfondire, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Shovel Knight originale.

Sempre il 10 Dicembre usciranno inoltre l'edizione fisica di Shovel Knight Treasure Trove, il 3-pack amiibo e l'amibo della Gold Edition. Per quanto riguarda l'edizione fisica però, quella per PlayStation 4, per motivi legati alla produzione, è stata rimandata all'inizio del 2020, per cui il 10 dicembre usciranno solo le versioni Xbox One e Nintendo Switch.

"Crediamo che questi giochi offrano qualcosa di veramente speciale, da una grande avventura single-player a un battle game multiplayer frenetico, e non vediamo l'ora di condividerle con voi. Speriamo che tutte queste imminenti uscite di Shovel Knight portino a tutti un sacco di gioia per la fine dell'anno e per gli anni a venire", si legge sul sito ufficiale di Yacht Club Games.

Che ne pensate? Siete contenti di queste uscite?