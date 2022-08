Shovel Knight DIG: la data di lancio del roguelite svelata con un trailer

Annunciato nel 2019 e scomparso dai radar da un po' di tempo, Shovel Knight DIG ha finalmente ricevuto una data di lancio. Il roguelite co-sviluppato da Yacht Club Games e Nitrome si prepara così al debutto su Nintendo Switch, PC (via Steam) e Apple Arcade.

Il simpatico filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci racconta la storia di un ragazzo annoiato, a cui viene consigliato di andare a caccia di un tesoro nel suo giardino. Qui troverà un misterioso baule, all'interno del quale c'è proprio Shovel Knight DIG. Al termine del trailer ci viene confermato che il titolo sarà disponibile a partire dal 23 settembre di quest'anno su Switch e Steam al prezzo di 24,99 euro, e gratuitamente tramite l'abbonamento ad Apple Arcade.

"Dopo che Drill Knight e la sua vile squadra di scavatori che hanno fatto saltare in aria il tranquillo accampamento di Shovel Knight e rubato il suo bottino, egli afferra la sua fidata Shovel Blade e inizia a scavare per raggiungerli!



Incontra nuovi amici e nemici, visita strane terre e preparati per la tua missione per evitare che l'intera terra crolli sotto i piedi! Salta, taglia e scava in un abisso di mistero in continua evoluzione in Shovel Knight Dig, una nuovissima avventura di Shovel Knight!". Quanto attendete la nuova avventura del valoroso cavaliere con la pala?