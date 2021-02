Shovel Knight invade For Honor: un trailer presenta il nuovo crossover

Come parte dei contenuti facenti parte della Stagione 5 dell'action game con combattimenti all'arma bianca, l'iconico personaggio di Shovel Knight invade il mondo di For Honor con un nuovo crossover annunciato da Ubisoft e Yacht Club.

Grazie all'iniziativa dei due sviluppatori, i giocatori di For Honor potranno mettere le mani su nuovi elementi cosmetici tratti dalla serie con protagonista l'intrepido cavaliere con la pala. Come potete osservare dando uno sguardo al simpatico trailer che trovate in cima alla notizia, i nostri guerrieri potranno adornarsi di costumi a tema Shovel Knight, disponibili in tre varianti differenti: "Stalwart Plate", "Ornate Plate", e "Rodent Regalia".

"I giocatori possono approfondire i contenuti a tema Shovel Knight tra cui troveranno un'emote Shovel Drop e 3 abiti, ognuno con ornamenti, Mood Effect, simboli e altro ancora. L'emote sarà disponibile per 10.000 monete Steel e gli abiti saranno disponibili per 15.000-20.000 monete Steel ciascuno; tutti gli oggetti possono essere acquistati tramite il negozio in-game da oggi fino al 4 marzo".



Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che For Honor è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il peculiare gioco d'azione di Ubisoft ha ricevuto l'upgrade gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato all'evoluzione di For Honor.