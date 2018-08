Shovel Knight: King of Cards e Showdown usciranno ad aprile, annunciata l'edizione retail

Quest'oggi Yacht Club Games ha rivelato ai microfoni di IGN le date di lancio di King of Cards e Showdown: le due nuove espansioni di Shovel Knight saranno disponibili a partire dal 9 aprile 2019 su u Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One, Mac, Linux, e Wii U. I possessori di Treasure Trove riceveranno i nuovi contenuti senza alcun costo aggiuntivo.

Come rivelato pochi giorni fa, Showdown introdurrà diverse modalità multiplayer in cui potremo utilizzare ben 16 personaggi provenienti dall'universo di Shovel Knight, mentre King of Cards è la nuova espansione single player incentrata sulla figura del King Knight.

Ma non è finita qui: la software house ha infatti annunciato che a partire dallo stesso giorno verrà lanciata al prezzo di 39.99 euro l'edizione fisica di Shovel Knight Treasure Trove (esclusivamente per le versioni Switch e Playstation 4), assieme al trio di Amiibo che raffigurano il Plague Knight, lo Specter Knight e il King Knight, protagonisti delle tre principali espansioni single player. La versione definitiva di Shovel Knight: Treasure Trove includerà, dunque, Shovel of Hope (la campagna originale), Plague of Shadows, Specter of Torment, King of Cards e Showdown.



Per essere sempre aggiornati sul titolo di Yacht Club Games, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda di Everyeye.