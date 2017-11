Shovel Knight per Switch supporterà la registrazione dei video nel 2018

Al momento non sono molti i giochi pera supportare la nuova funzionalità di registrazione dei video introdotta con il nuovo

In ogni caso, la lista dei titoli compatibili, tra i quali figurano anche prodotti terze parti come The Elder Scrolls V: Skyrim, si sta via via espandendo, e nel 2018 si arricchirà grazie all'aggiunta di Shovel Knight. Lo hanno annunciato gli stessi sviluppatori di Yacht Club Games via Twitter.

L'aggiornamento arriverà nel corso del prossimo anno in concomitanza con la pubblicazione della nuova espansione del gioco, King of Cards, che introdurrà tra le altre cose una nuova funzionalità legata alle carte collezionabili.

Shovel Knight è disponibile su PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U e Nintendo Switch, dove è anche compatibile con gli amiibo. King of Cards è al momento confermata esclusivamente per la console ibrida della casa di Kyoto e sarà gratuita per tutti i possessori dell'espansione Treasure Trove.