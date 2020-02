Shovel Knight Pocket Dungeon annunciato! Shovel Knight DIG arriva nel 2021

Nel corso dell'estate del 2019, i vertici di Yatch Club Games hanno svelato diversi nuovi dettagli sui contenuti in arrivo nell'ambito del franchise di Shovel Knight.

Tra questi ultimi figurava anche l'annuncio ufficiale di un nuovo progetto, svelato con la pubblicazione del primo trailer di Shovel Knight DIG. Sviluppato dal team di Nitrome, il gioco è ormai in sviluppo da oltre un anno. Al momento manca una data di pubblicazione precisa, ma Yatch Club Games ha confermato che la finestra di lancio prevista corrisponde attualmente al 2021: l'attesa dunque sarà ancora piuttosto lunga.

Al contempo, è stato svelato un ulteriore titolo dedicato al valoroso cavaliere armato di pala: stiamo parlando di Shovel Knight Pocket Dungeon. Direttamente in apertura a questa news è possibile visionar il trailer di annuncio di questo nuovo progetto videoludico, che porta la firma di Yatch Club Games e dei ragazzi di Vine. Il titolo, sul quale al momento non sono disponibili molte informazioni sembra unire dinamiche da puzzle game ad attività di esplorazione di misteriosi dungeon. Shovel Knight Pocket Dungeon sarà disponibile sullo showfloor del PAX East, nella sua versione per Nintendo Switch. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che la fiera di Boston si svolgerà tra 27 febbraio e 1 marzo.