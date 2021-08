Shovel Knight Pocket Dungeon: il curioso mix tra puzzle e avventura arriva a fine 2021

Annunciato originariamente nel febbraio 2020 ma sparito poi dai radar, Shovel Knight Pocket Dungeon è tornato a mostrarsi nel corso del Nintendo Indie World Showcase di agosto 2021 con un trailer che ne ha messo in evidenza le meccaniche di gioco e parte dei contenuti.

Descritto da Yacht Club Games come un curioso "mix di elementi puzzle e avventura", il nuovo esponente della serie farà il suo debutto entro la fine del 2021, precisamente durante l'inverno, su Nintendo Switch e PlayStation 4, sebbene per adesso non siano stati forniti maggiori dettagli sulla sua data di lancio. Shovel Knight Puzzle Dungeon offrirà diversi amati personaggi visti nell'avventura principale, ciascuno di essi con proprie caratteristiche e poteri speciali da usare durante la partita. Prevista la presenza di uno Story Mode, così come anche di un Versus Mode che permetterà a due giocatori di sfidarsi tra loro. Durante il gioco sarà fondamentale mettersi alla ricerca di equipaggiamenti sempre più efficaci, e non mancheranno anche diverse boss fight contro avversari già noti ai fan, ma anche contro personaggi pensati appositamente per questa occasione.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli e una precisa data d'uscita per lo spin-off di Shovel Knight, nel corso dell'Indie World sono stati mostrati diversi altri progetti interessanti: eccovi ad esempio la conferma che Metal Slug Tactics uscirà anche su Nintendo Switch. Senza dimenticare una delle bombe più rumorose dell'evento digitale, ossia che Axiom Verge 2 è a sorpresa disponibile da oggi.