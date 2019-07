Shovel Knight raggiunge quota 2.5 milioni di copie vendute

Era il giugno 2014 quando il prode cavaliere armato di pala, Shovel Knight, faceva il suo debutto su PC. Da allora sono passati cinque anni, ed il gioco è approdato poi su praticamente tutte le altre piattaforme, da Wii U a 3DS, passando per le console Sony e Microsoft fino a Nintendo Switch.

Per festeggiare i cinque anni del videogame, gli sviluppatori di Yacht Games hanno diffuso un post sul proprio blog in cui ripercorrono un po' la storia di Shovel Knight e i traguardi da esso raggiunti, come il crossover con Kratos e Battletoads, l'approdo in Super Smash Bros. Ultimate, l'aver avuto tre amiibo dedicati (peraltro si tratta dei primi amiibo relativi a un prodotto third party), e gli oltre 25 cameo del personaggio svelati dalla software house.

Yacht Games ha anche rivelato i dati di vendita del gioco, che sono più che soddisfacenti: in cinque anni, considerando le copie di tutte le piattaforme su cui è uscito, il videogame ha venduto ben due milioni e mezzo di unità, ed essendo in arrivo alcuni nuovi DLC di Shovel Knight, il numero è probabilmente destinato a crescere ulteriormente e l'obiettivo dei tre milioni di copie vendute potrebbe non essere del tutto un'utopia.

Che ne pensate del successo del titolo di Yacht Games?