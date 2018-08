Shovel Knight: rivelata la nuova espansione multiplayer Showdown, in arrivo nel 2019

Yacht Club Games ha annunciato Showdown, la nuova espansione di Shovel Knight che, nel corso del 2019, introdurrà una serie di modalità multiplayer in cui potremo indossare i panni di ben 16 personaggi.

IGN ha pubblicato un video gameplay (che trovate presso questo indirizzo) della durata di circa 10 minuti della modalità Gem Clash, in cui dovremo collezionare il maggior numero possibile di gemme prima dello scadere del tempo, combattendo contro altri giocatori. Gli sviluppatori hanno poi annunciato che l'espansione includerà anche una nuova modalità Storia personalizzata per ogni personaggio che proporrà una serie di sfide, mini-giochi e un boss finale. I personaggi confermati ufficialmente fino a questo momento sono Black Knight, Gold Armor Plague Knight, Polar Knight, Propeller Knight, Shield Knight, Shovel Knight e Specter Knight.

Shovel Knight Showdown sarà lanciato nel corso del prossimo anno su Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One, Mac, Linux, e Wii U, mentre non approderà su Playstation Vita e 3DS. I possessori di Treasure Trove riceveranno l'espansione senza alcun costo aggiuntivo, tuttavia sarà possibile anche acquistarla in versione standalone al costo di 9.99 euro.

Ricordiamo che Yacht Club Games è al lavoro anche su King of Cards, espansione incentrata sul King Knight e in arrivo entro la fine del 2018.