Shovel Knight: gli sviluppatori al lavoro sul loro primo gioco 3D?

Mentre gli sviluppatori di Yacht Club Games, i creatori della pixelosa serie Shovel Knight, pensano da tempo al sequel del loro titolo più famoso, stanno anche cercando di "espandere i loro orizzonti" lavorando ad altri titoli non ancora annunciati, tra cui uno in 3D. Come facciamo a saperlo? Grazie ad un'offerta di lavoro pubblicata dallo studio.

Una recente inserzione apparsa su Gamasutra, infatti, la software house indipendente afferma di essere alla ricerca di un programmatore di livello intermedio capace di lavorare in un nuovo team focalizzato sul 3D. Nel dettaglio si legge: "Yacht Club Games sta lavorando a un nuovo progetto 3D e sta costruendo un team apposito (insieme a un motore personalizzato) per integrarlo al nostro team 2D ​​esistente". Il candidato deve avere esperienza con i linguaggi di programmazione C e C++ per lo sviluppo 2D e 3D e deve possedere, inoltre, "forti capacità matematiche per il 3D".

Ovviamente, la pagina di assunzione non contiene altri dettagli, non ci resta quindi che aspettare qualche novità su questo fantomatico progetto in 3D. Attualmente, Yacht Club Games deve ancora rilasciato sul mercato Shovel Knight Dig, Shovel Knight Pocket Dungeon e Cyber ​​Shadow.

Dal suo lancio nel 2014, il prode cavaliere con armatura argentata e armato di pala ha venduto oltre due milioni e mezzo di unità ed è apparso in oltre 25 cameo, diventando un personaggio immediatamente riconoscibile della scena indipendente, e non solo. Davvero niente male.