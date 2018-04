Shovel Knight: Treasure Trove in testa alla classifica del Nintendo eShop

Dopo il dominio di Rocket League, la classifica del Nintendo Switch eShop relativa all'ultima settimana vede in prima posizione Shovel Knight: Treasure Trove. Sul podio troviamo anche Stardew Valley e Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

Ecco la classifica con i 20 giochi più venduti della scorsa settimana sul Nintendo Switch eShop:

Shovel Knight: Treasure Trove Stardew Valley Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Oxenfree Kirby Star Allies Minecraft: Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Don't Starve: Nintendo Switch Edition Rocket League Overcooked: Special Edition Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Splatoon 2 Celeste Arcade Archives Punch-Out!! Darkest Dungeon Streets of Red - Devil's Dare Deluxe Robonauts Human: Fall Flat Snipperclips

Come annunciato di recente da Yacht Club Games, del resto, i dati di vendita hanno parlato chiaro: gli utenti Nintendo hanno decisamente apprezzato Shovel Knight. Ottimo piazzamento anche per Stardew Valley e Oxenfree, mentre gli immancabili Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild continuano a registrare buoni numeri anche sullo store online.

Restando in tema, ricordiamo che dal 19 aprile il Nintendo eShop si è aggiornato con una serie di nuovi giochi per Switch, tra cui Wild Guns Reloaded e Manticore: Galaxy of Fire. Per conoscere tutte le altre novità relative al mondo dei videogiochi, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.