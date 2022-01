Showa American Story: trailer per il nuovo action RPG in arrivo su PC, PS4 e PS5

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato il trailer d'annuncio di un nuovo gioco orientale che prende il nome di Showa American Story e che promette un bel po' d'azione in pieno stile B-Movie degli anni '80.

Il titolo in questione è un action RPG che propone diversi stili di gioco. La protagonista, Choko, affronta infatti orde di criminali in vari modi: oltre a poter combattere con katane e altri strumenti corpo a corpo più o meno bizzarri come un'enorme trivella, troviamo sequenze da shooter in terza persona in cui si fa largo uso di armi da fuoco. Come possiamo vedere nel filmato d'annuncio, nel corso dell'avventura vi sono anche missioni a bordo di veicoli, tra le quali una nella quale Choko è in sella alla sua velocissima moto. Tra una missione e l'altra potremo poi far visita al grosso furgone della protagonista, hub all'interno del quale sarà possibile completare una vasta serie di mini-giochi e personalizzare l'aspetto di Choko con costumi alternativi.

Per quello che riguarda le piattaforme di riferimento, il gioco arriverà esclusivamente su PC e console Sony (PlayStation 4 e PlayStation 5) e non ci sono al momento notizie riguardanti un'eventuale edizione Xbox. Non si hanno invece informazioni precise sulla finestra di lancio e non è chiaro se l'arrivo del gioco sia previsto entro la fine dell'anno corrente.