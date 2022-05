Lo showcase Xbox Bethesda di giugno durerà 90 minuti?

Lo sappiamo cosa state pensando... 90 minuti? Ma Xbox e Bethesda hanno tantissimi giochi da mostrare, come fanno a presentarli tutti in poco più di un ora? In realtà non ci sono ancora conferme ma sembra che lo showcase di giugno abbia una durata programmata pari a 90 minuti.

Come scoperto su ResetERA, aggiungendo l'evento dal sito Xbox al proprio calendario Outlook, i dettagli parlano di una durata stimata di "90+10 minutes" non è chiaro a cosa si riferiscano questi dieci minuti extra e se nella durata sia incluso o meno anche un eventuale pre-show.

Secondo un rumor, quasi tutti gli studi Xbox hanno presentato qualcosa per lo show di giugno, è difficile però pensare che Microsoft possa dare spazio ai progetti di ogni singolo team della famiglia Xbox in così poco tempo, la compagnia sarà quindi costretta a fare delle scelte per confezionare un evento che risulti vario, equilibrato e divertente, senza tempi morti e al tempo stesso non troppo affollato, per evitare di togliere visibilità a prodotti magari meno in vista.

L'appuntamento con Xbox + Bethesda Showcase è fissato per il 12 giugno, la trasmissione inizierà alle 19:00 ora italiana, la speranza della community è quella di poter vedere in azione giochi come Starfield, Redfall, Avowed, Forza Motorsport e Fable.