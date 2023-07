Il nome dello showrunner di The Last of Us è sparito dal film di Borderlands

L'adattamento cinematografico di Borderlands è avvolto da una coltre di dubbi e mistero. La fiducia nel progetto, che vanta la partecipazione di attori del calibro di Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black, ha cominciato a cigolare a inizio anno, quando s'è diffusa la notizia del licenziamento del regista Eli Roth.

All'epoca ci è stato spiegato che la separazione si è in realtà resa necessaria per dei conflitti con le riprese di Thanksgiving, un altro film diretto da Eli Roth e in uscita a fine 2023. Al suo posto sarebbe subentrato Tim Miller, già regista di Deadpool, che avrebbe ricevuto la benedizione del suo predecessore e condotto due settimane di reshoot (le riprese principali si sono concluse nel 2021).

Ciononostante, i più maliziosi ritengono che dietro ci sia dell'altro, come screening andati mali e conflitti tra i creatori. A supportare tali ipotesi, oltre al silenzio più assoluto dei diretti interessati (da mesi non sentiamo parlare del film, il quale è ancora privo di una finestra di lancio), c'è anche la recente sparizione del nome di Craig Mazin tra gli scrittori.

Stando a quanto è possibile leggere sul sito ufficiale della Writer's Guild, allo scrittura non vengono più accreditati Eli Roth e Craig Mazin, bensì Eli Roth e Joe Crombie, con quest'ultimo che parrebbe essere uno pseudonimo dello dello showrunner della serie TV di The Last of Us e di Chernobyl.

Un tempo, quando un regista sceglieva di prendere le distanze da una produzione (vuoi per divergenze creative vuoi per altre questioni burrascose) cambiava il suo nome vero con il falso Alan Smithee. Se un autore optava per quel credito, quasi sicuramente non era soddisfatto del prodotto finito. È possibile che anche Craig Mazin abbia agito allo stesso modo, anche se in realtà non ci sono ancora certezze al riguardo. Un fatto è in ogni caso certo: il suo nome non è più presente nei crediti del film di Borderlands.