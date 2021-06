Shredders: nuovo trailer e finestra di lancio per il simulatore di snowboard

Il palco dell'Xbox & Bethesda Games Showcase ha fatto da vetrina a Shredders, il simulatore di snowboard di Foam Punch che arriverà su Xbox Series X/S, incluso in Xbox Game Pass, durante il prossimo inverno.

Gli amanti degli sport estremi invernali potranno presto mettere le mani su Shredders, il nuovo simulatore di snowboard presentato l'anno scorso e riproposto in occasione dell'E3 2021. Il gioco offrirà un approccio realistico e coinvolgerà una serie di snowboarder professionisti (i cui nomi verranno svelati più avanti) che accompagneranno i giocatori lungo gli scoscesi pendii delle montagne innevate, alla ricerca del trick perfetto tra park, ambienti cittadini e natura selvaggia. Il cuore pulsante di Shredders risiederà nell'ampio comparto multiplayer: tutti i rider che appariranno a schermo saranno infatti giocatori reali con i quali interagire e affrontare sfide o semplici discese mozzafiato. Il gioco sfrutterà in oltre la potenza delle console next-gen ed è stato sviluppato per brillare su Xbox Series X/S.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che Shredders uscirà il prossimo dicembre 2021 in esclusiva temporale per Xbox Series X/S e sarà incluso dal day one su Xbox Game Pass.