Shredders per Xbox Series X/S e Game Pass: lo snowboard nextgen slitta al 2022

I rappresentanti del publisher FoamPunch si affacciano sui social per annunciare lo slittamento al 2022 di Shredders, il loro ambizioso simulatore di snowboard destinato ad approdare in esclusiva temporale su Xbox Series X/S con lancio immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Presentato a margine dell'Xbox Games Showcase di luglio 2020, il progetto di Shredders è attualmente in sviluppo presso il team belga di I-Illusions e la software house svedese Let It Roll. Il titolo è stato mostrato nuovamente durante lo showcase congiunto di Microsoft e Bethesda del giugno scorso con un video gameplay conclusosi con l'eloquente messaggio "abbiamo buone sensazioni sull'uscita di Shredders nel dicembre del 2021".

Nel riprendere quel messaggio, FoamPunch e gli sviluppatori europei spiegano però che "certo, avevamo buone sensazioni sull'uscita a dicembre ma... beh, adesso ne abbiamo ancora di migliori sul lancio a febbraio!".

Chi vorrà immergersi nelle atmosfere di questo titolo votato al multiplayer competitivo e dedicato ad uno degli sport invernali più praticati del mondo, quindi, dovrà necessariamente attendere fino a febbraio 2022 per assistere all'uscita di Shredders su Xbox Series X/S e Game Pass. L'approdo nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, in linea puramente teorica, dovrebbe scongiurare (o quantomeno ridurre) il pericolo di un ulteriore rinvio "strategico" determinato dall'arrivo a febbraio su sistemi Xbox di kolossal tripla A del calibro di Dying Light 2, Elden Ring, Saints Row e Destiny 2 La Regina dei Sussurri.