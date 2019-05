Shrek diventa un mini boss di Sekiro: Shadows Die Twice grazie a una mod

Che la community dei modder sia piena di folli geni creativi, non è un mistero per nessuno. Nel corso del tempo abbiamo visto diversi giochi opportunamente modificati in modo da introdurre personaggi o situazioni decisamente bizzarri al loro interno.

Non può far eccezione Sekiro: Shadows Die Twice, il difficile e bellissimo ultimo lavoro di FromSoftware, uno dei videogiochi più apprezzati e giocati dell'ultimo periodo. Per la verità il gioco non era sfuggito al tocco dei modder, che avevano già realizzato alcuni improbabili crossover con Thomas il Trenino, ad esempio, o aggiunto il volto di Nicholas Cage in Sekiro, alla schermata di Game Over.

L'ultima novità riguarda l'inserimento di Shrek come mini boss all'interno del gioco. Il simpatico orco verde della Dreamworks ha preso il posto dell'orco incatenato, uno dei primi mini boss che si incontrano all'inizio del gioco, per un risultato non solo divertente, ma in qualche modo addirittura credibile.

Potete vedere il personaggio in azione nel tweet in calce alla news, grazie a un utente che ha anche provveduto ad aggiungere la colonna sonora degli Smash Mouth, da sempre associata ai film della serie. Buone notizie insomma se avete sempre mal sopportato il personaggio di Shrek: da oggi potete divertirvi a mazzuolarlo senza pietà in Sekiro. Occhio a non farvi uccidere però, il disonore sarebbe troppo da sopportare.