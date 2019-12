Per Shroud Apex Legend non è più interessante: ecco perché

Michael "Shroud" Grzesiek è uno degli streamer più noti nel panorama videoludico, e per qualche tempo è stato un giocatore piuttosto incallito di Apex Legends. Da un po' di tempo però ha abbandonato il gioco, e ne ha spiegato i motivi in una recente diretta.

Shroud sta giocando principalmente ad Escape from Tarkov, ma ha deciso di prendersi una pausa, e nel decidere che gioco rispolverare tra Apex Legends e PUBG ha scelto quest'ultimo. "È un peccato, perché né Apex né PUBG sono più interessanti", ha detto lo streamer. "Apex è divertente solo se formi un gruppo di tre e vai in giro a distruggere tutto. Altrimenti non è poi così bello".

Non sembra inoltre essere il solo a pensarla così: molti dei giocatori della community hanno chiesto a Respawn di aggiungere playlist per la modalità Solo e a coppie, e gli sviluppatori hanno acconsentito solo in parte, mentre la principale resta sempre quella per squadre da tre.

Ed è un peccato che Shroud abbia abbandonato il gioco, anche perché gran parte della sua fama la deve proprio ad Apex Legends, i cui stream gli fecero raggiungere cifre davvero molto alte per quanto riguarda gli abbonati al suo canale. Shroud è passato a Mixer in seguito, e lo streamer adesso si dedica principalmente al già citato Escape from Tarkov e Call of Duty Modern Warfare.

Nel frattempo su Apex Legends stanno arrivando le Global Series. Tutte le news a riguardo le trovate sul nostro sito.