Shroud come Ninja: lo streamer lascia Twitch e passa a Mixer di Microsoft

La superstar di Twitch Michael "Shroud" Grzesiek decide di seguire la strada di Ninja e annuncia di aver lasciato ufficialmente la piattaforma di streaming di Amazon per sposare la causa di Mixer.

Nel comunicare questa importante svolta della sua carriera, l'ex pro player di Fortnite e CS:GO ha confezionato un simpatico video in cui si mostra impegnato a gestire uno streaming di Apex Legends su Mixer, spiegando con un messaggio che su Mixer ritroveremo "lo stesso Shroud, ma in una nuova casa".

Dopo essersi assicurati il supporto di Ninja (secondo alcuni, dopo aver staccato un sostanzioso assegno), i gestori della piattaforma di Mixer portano a segno un nuovo colpo di mercato acquisendo, con Shroud, una delle personalità del settore tra le più visibili e seguite del pianeta.

Grazie a Shroud, quindi, i curatori della piattaforma di streaming videoludico entrata in Microsoft nel 2016 possono attingere all'enorme patrimonio di utenti che Michael Grzesiek ha saputo coltivare nel periodo di attività su Twitch, anche se, come nel recente caso di Ninja, non sappiamo se il passaggio su Mixer dello streamer determinerà uno spostamento in massa dei suoi appassionati. Il suo canale Twitch, destinato ad essere abbandonato, conta infatti qualcosa come 7 milioni di follower, per un numero totale di visualizzazioni di poco inferiore ai 365 milioni.

Nel frattempo, Shroud si è già organizzato ed ha aperto il suo canale su Mixer, invitando tutti i suoi fan a seguirlo in questa sua nuova esperienza: la "cerimonia di presentazione" è prevista per le ore 02:00 italiane di venerdì 25 ottobre.