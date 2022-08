Shroud conquista Twitch al debutto su VALORANT: superato record assoluto spettatori

Le dichiarazioni pungenti di Shroud in merito a CS:GO in occasione del suo imminente debutto su VALORANT potrebbero avere scosso parzialmente la community, poiché al debutto del giocatore professionista sull’FPS di Riot Games si sono collegati oltre 600.000 spettatori su Twitch per il Valorant Champions Tour.

La competizione organizzata da Riot Games ha visto Michael "shroud" Grzesiek giocare la sua prima partita per i Sentinels nel VCT North American Last Chance Qualifier contro The Guard, squadra che infine si è aggiudicata la serie per 2 a 1. Con il numero massimo di esattamente 608.385 spettatori, il torneo nordamericano è ufficialmente diventato il più visto fino a oggi tra le varie competizioni d'oltreoceano, o al settimo posto per il picco di spettatori più alto nel gioco, giusto dietro Valorant Champions, VCT Masters LAN e Twitch Rivals.

La prestazione di Shroud (39/59/25 con Viper e Astra) ha attratto suoi ex compagni di squadra e leggende statunitensi di Counter Strike: Global Offensive come Spencer "Hiko" Martin e Tarik "tarik" Celik, con tarik che portava ben 196.000 spettatori. La sconfitta ha purtroppo colpito i fan, ma il numero di spettatori complessivi è estremamente importante poiché consente anche a chi non conosceva Shroud prima d’ora di capire il suo impatto sulla scena competitiva, qualunque sia il titolo giocato.

Peraltro, per offrirvi una piccola curiosità, il roster attuale dei Sentinels è composto esclusivamente da ex giocatori di CS:GO che hanno lasciato la scena per passare proprio a VALORANT, di cui tre ex-Cloud9, l’unica organizzazione nordamericana che ha portato un Major al Paese a stelle e strisce.

