Shroud: nel futuro dello streamer potrebbe esserci Valorant

Dall'annuncio della chiusura di Mixer, la piattaforma Microsoft dedicata allo streaming, non c'è mai stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Michael "Shroud" Grzesiek. Il giocatore professionista, che proprio come Ninja aveva firmato un accordo multi-milionario con Mixer, è tornato sui social con un misterioso filmato.

Dopo circa un mese e mezzo di silenzio, Shroud ha aggiornato il proprio account Twitter con un breve filmato che mostra un fucile d'assalto e lascia intravedere per qualche istante delle sequenze di gameplay di Valorant. Secondo i fan del personaggio non si tratterebbe d'altro che un primo indizio della volontà di Shroud di concentrarsi sullo sparatutto in prima persona targato Riot Games, magari per tornare a competere come già fatto in passato con Counter Strike: Global Offensive.

Al momento non è ancora chiaro se Shroud tornerà a trasmettere le proprie partite in diretta su Twitch, dove ha già un grosso quantitativo di follower, oppure se deciderà di seguire Ninja e di spostarsi quindi su YouTube Gaming. In ogni caso è probabile che lo scopriremo tra qualche giorno, magari in concomitanza con il lancio della nuova stagione di Valorant.

Sapevate che Killjoy è il nuovo agente di Valorant?