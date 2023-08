Shroud ha perso il padre per un cancro: la comunità gli porge tutto il suo affetto

Veniamo tristemente a conoscenza della morte del padre di Shroud, ex giocatore professionista e tra gli streamer più noti ed apprezzati in assoluto. A darne il triste annuncio è stato egli stesso con un post affidato al proprio profilo Twitter.

Dopo aver battagliato con un cancro al polmone, il padre di Shroud si è purtroppo dovuto arrendere venendo a mancare nella giornata del 10 agosto. Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere, nel corso degli anni l'uomo si è rivelato una figura fondamentale nella crescita di Shroud, al quale ha trasmesso la passione del gaming e fornito un importante supporto durante la carriera di pro gamer, content creator e streamer.

Queste le parole di Shroud: "So di non averne parlato pubblicamente, ma negli ultimi due mesi mio padre ha combattuto contro un cancro al polmone. Ieri è venuto a mancare. Mi ha sempre supportato, oltre ad avermi introdotto al mondo del gaming e aiutato a dare forma alla mia passione per i videogiochi, specialmente per gli sparatutto in prima persona. Riposa in pace, papà Shroud".

Immediati i messaggi di supporto e affetto della comunità, dei colleghi e degli addetti ai lavori. Mike Ybarra di Blizzard Entertainment si è detto dispiaciuto per la perdita, aggiungendo queste parole: "Sono sicuro che hai tanti ricordi incredibili che continueranno a vivere per sempre". Lo streamer Jack "CouRage" Dunlop gli ha inviato le condoglianze di tutta la sua famiglia, mentre il coach Rawkus ha condiviso un'esperienza molto simile: "Sono molto addolorato per la tua perdita amico, prima che mio padre venisse a mancare è stato il mio più grande supporter", aggiungendo queste significative parole: "Trova sollievo nel fatto che sapeva che hai inseguito i tuo sogni e ti ha visto sbocciare. Non sarà facile, ma ce la farai ad andare avanti".

Just9n, ex giocatore professionista di Counter-Strike: Global Offensive, ha invece rivelato d'aver conosciuto personalmente il padre di Shroud: "Ero un grande fan di Mr. Tomtruck e sono felice d'aver trascorso del tempo assieme a lui godendomi la sua compagnia prima che avvenisse questa tragedia". Anche Everyeye si unisce al dolore di Shroud e di tutta la sua famiglia.