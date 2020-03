Shroud preferisce Apex Legends a COD Warzone: 'Il nuovo Call of Duty è troppo casual'

Il lancio di COD Warzone ha contribuito a sparigliare le carte nel già affollato genere degli sparatutto battle royale, entrando in pianta stabile nei dibattiti tra i diversi streamer e pro player. L'ultima personalità del settore a fornire il suo parere al riguardo è Shroud, l'ex giocatore professionista di CS:GO.

In una delle sue ultime trasmissioni su YouTube, il venticinquenne streamer polacco-canadese ha discusso della bontà dell'esperienza di gioco Call of Duty Warzone in rapporto al gameplay offerto dagli altri battle royale più popolari, specie Apex Legends di Respawn, e dichiarato che "in realtà è pazzesco quanto sia casual questo nuovo COD. Lì per lì non ci pensi perchè ti stai divertendo, ma poi passi a un titoli un po' più impegnativo e ti senti spaesato. Ripeto, Warzone è un gioco divertente ma ti spinge a perdere più di frequente se decidi di tornare agli altri titoli".

Incalzato dai suoi follower ad approfondire la questione del perchè preferisca Apex Legends a COD Warzone, Shroud ha spiegato che "ho finito di giocare al nuovo COD, dico sul serio. Se mi vedrete giocare ancora a questo titolo sarà solo in maniera molto leggera, non voglio dedicargli più di un'ora al giorno. Senza offesa per Warzone, è un gioco fantastico ma ora capisco perchè Tyler (lo streamer Skadoodle, ndr) non vuole più avvicinarcisi, è davvero così casual da farti impazzire. Se stai cercando di diventare un giocatore competitivo e vuoi tenere il passo negli altri videogiochi, non ti permette di farlo".