Shroud raggiunge un nuovo importante traguardo su Mixer

Lo streamer Michael Grzesiek (meglio conosciuto come Shroud) ha raggiunto un nuovo traguardo su Mixer, diventando il secondo streamer della piattaforma a tagliare il traguardo del milione di follower. Il primo è stato ovviamente Ninja.

Shroud ha seguito le orme del collega nell'ottobre 2019, abbandonando Twitch per passare in esclusiva a Mixer, Michael sembra felice di aver intrapreso questa nuova avventura professionale, sebbene i numeri siano ridotti rispetto al servizio di Amazon, dove Shroud poteva contare su oltre sette milioni di follower. Ninja ha invece recentemente superato quota tre milioni di seguaci sulla piattaforma Microsoft, numeri anche in questo caso lontani rispetto al passato ma assolutamente degni di nota.

La classifica degli streamer più ricchi vede Nickmercs al primo posto seguito da Tfue e TimTheTatman, Ninja e Shroud non rientrano in classifica in quanto la Top 10 prende in esame solamente i guadagni ottenuti con gli streaming su Twitch, senza considerare piattaforme come Mixer, YouTube e Facebook Gaming.

In ogni caso Ninja resta lo streamer più ricco del mondo e il suo passaggio alla piattaforma Microsoft gli avrebbe fruttato circa 20/30 milioni di dollari per un contratto pluriennale esclusivo.