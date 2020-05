Shroud contro Rainbow Six Siege: "le meccaniche rovinano l'integrità competitiva"

Michael "Shroud" Grzeseik nel corso di una sua recente live ha criticato aspramente lo sparatutto tattico targato Ubisoft, Rainbow Six: Siege, reo di essersi votato sin troppo al “realismo” e di avere delle “meccaniche non necessarie” che “rovinano l'integrità competitiva”.

Rainbow Six: Siege, effettivamente, è un FPS unico nel suo genere, a causa della sua complessità, e in molti sostengono che proprio lo sparatutto Ubisoft sia uno dei pochi, veri giochi competitivi attualmente sul mercato.

Shroud, però, pare non esser molto d'accordo.

Lo streamer recentemente passato da Twitch a Mixer ha criticato Ubisoft per aver complicato eccessivamente il gioco aggiungendo "feature non necessarie" che hanno penalizzato l'esperienza competitiva. Ad esempio, la dimanica degli headshot è perfetta; mentre secondo Shroud il titolo cade nella meccanica di ricarica, del tutto astrusa.

“Rainbow Six Siege si sforza di essere uno sparatutto tattico competitivo, ma poi gli sviluppatori hanno inserito così tante piccole feature inutili che le persone non se ne accorgono o non se ne preoccupano, ma rovinano l'integrità competitiva”.

“Se ricarichi con zero proiettili o un proiettile, il tempo di ricarica è diverso. Sì, lo capisco, so il perché...ma dovrebbe essere un gioco competitivo. Il il tempo di ricarica di un'arma dovrebbe essere lo stesso, indipendentemente dalla situazione”. “La differenza nel tempo di ricarica ...crea grossi problemi nei momenti cruciali. È una feature non necessaria. Caratteristiche del genere non hanno uno scopo”.

Shroud ha anche criticato aspramente la dinamica che entra in gioco quando un operatore si trova con salute bassa: ovvero audio ovattato e schermo pulsante o più scuro e sfocato. Questo pur aumentando il realismo, secondo lo streamer è una meccanica stupida presente in molti FPS, perché crea un handicap al giocatore ferito, invece di mettere tutti su un piano di parità.

Dato che Rainbow Six è considerato un gioco competitivo, sempre secondo Shroud, non dovrebbe avere caratteristiche che potrebbero compromettere tale esperienza.

Che ne pensate? Ha ragione Shroud o l'integrità competitiva degli FPS non è da mettersi in discussione per la presenza di tali feature?