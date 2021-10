Shroud ritiene che New World abbia un difetto imperdonabile per un MMORPG

New World è la rivincita di Amazon: un progetto di successo dopo anni di fallimenti nel campo dei videogiochi. L'MMORPG degli studi di Jeff Bezos sta riscontrando un successo poderoso su Steam, dove ha superato il milione di giocatori al day-one, ma sembra necessitare di diversi interventi migliorativi.

L'MMORPG sta catturando l'attenzione di gran parte della comunità videoludica, e non stupisce vedere molti content creator attivi sui suoi affollatissimi server, sui quali è stato attivato un blocco alla creazione dei personaggi per tentare di arginare il traffico. Tra questi c'è anche Michael "Shroud" Grzesiek, che ha annullato diversi impegni pur di continuare a giocare a New World. Nonostante ciò, lo streamer canadese ritiene che ci siano alcune cose da sistemare, in particolare l'Interfaccia Utente.

Per Shroud, l'UI di New World è un disastro, un difetto imperdonabile per un MMORPG che chiede ai suoi giocatori di trascorrere molto tempo nei menu e nella chat. "Perché il mio feed è così incasinato? Mi state dicendo che questo schifo vada bene? Mi fa uscire pazzo. Il gioco è ben fatto, non sto dicendo che sia brutto. Sto solo facendo notare che l'Interfaccia Utente è deficitaria. Non potete controbattere su questo. Il gioco è ottimo, ha solo una pessima UI", ha spiegato Shroud durante una delle sue trasmissioni?

Il content creator non è però stato in grado di fornire consigli per il miglioramento dell'interfaccia, dal momento che "non è il suo lavoro". Voi cosa ne pensate dell'UI di New World? In un'altra delle sue live, Shroud ha anche invitato i casual gamer a stare lontano da News World.