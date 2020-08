Shroud: ritorno da record su Twitch con più di 500.000 spettatori

Come ormai ben saprete, Shroud è tornato su Twitch in seguito alla chiusura di Mixer, la piattaforma Microsoft che aveva stretto accordi multi-milionari con streamer di successo come Ninja e lo stesso Shroud. Sembra che il "ritorno a casa" di quello che è al momento uno dei personaggi più popolari del mondo di videogiochi sia stato incredibile.

Il solo pre-show di 50 minuti (dovuto forse ad alcuni problemi tecnici), durante i quali lo streamer non si è mostrato al pubblico, ha attirato ben 360.000 spettatori. A far esplodere la diretta è stato per l'arrivo di Shroud con tanto di nuove grafiche e un video che ha riassunto le ultime gesta del giocatore professionista: durante la stream è infatti stata superata la soglia del mezzo milione di spettatori. Come preannunciato qualche tempo fa, Shroud è tornato a giocare a Valorant, l'unico titolo giocato nel corso della sua prima diretta su Twitch dopo la parentesi Mixer. Nel corso della live sono anche passati a salutare nella chat numerosi personaggi di spicco della piattaforma come Pokimane, xQc e Trainwrecks.

Lo stesso Shroud si è detto sorpreso da una simile accoglienza, dal momento che persino nei suoi picchi di popolarità su Twitch prima del passaggio a Mixer non aveva mai superato i 200.000 spettatori.