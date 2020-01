Shroud rivela la sua configurazione di tasti per giocare a Escape from Tarkov

Escape from Tarkov è uno dei fenomeni videoludici del momento, un gioco capace di guadagnare notevole popolarità su Twitch a discapito (anche) del fenomeno Fortnite, grazie proprio ad una serie di Drop avvenuti nel periodo natalizio, attività che ha portato decine di migliaia di utenti sul gioco, tra cui molti streamer di successo.

Tra questi troviamo anche Michael "Shroud" Grzesiek, celebre player di giochi come Counter-Strike Global Offensive, Call of Duty, Fortnite, Rainbow Six Siege, World of Warcraft e recentemente anche Escape from Tarkov. Shroud ha una notevole esperienza nel mondo degli FPS per questo i suoi consigli sono tenuti in forte considerazione.

Lo streamer ha diffuso una immagine (potete trovarla qui sotto) che mostra ne dettaglio il layout da lui utilizzato giocando con mouse e tastiera, possiamo notare l'utilizzo di combinazioni avanzate per alcune azioni mentre altre sono associate a tasti di utilizzo comune come R per ricaricare l'arma e G per lanciare le granate.

Lo sapevate? Recentemente gli sviluppatori hanno confermato che i personaggi femminili non arriveranno in Escape from Tarkov poichè andrebbero in contraddizione con la Lore del gioco, inoltre l'aggiunta richiederebbe una grande quantità di lavoro per adattare l'equipaggiamento e altri aspetti della produzione. Cosa ne pensate di questa scelta degli autori di Escape from Tarkov?